Laver Cup: Η ... ανάκριση της ομάδας της Ευρώπης (vid)

Οι παίκτες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο Laver Cup "ανακρίνονται" και απαντούν σε δύσκολες ερωτήσεις.

Ανάμεσα τους και ο Τσιτσιπάς που και αυτός "αποκαλύπτει" τα μυστικά της ομάδας και τον ρόλο του κάθε παίκτη.

Ένα ωραίο video για να ... σπάσει ο πάγος. Μάθε για τον πιο... αστείο της παρέας, αυτόν που αργοπορεί και εκείνον που προληπτικός.

Nadal the dancer and the player who is ALWAYS late

Team Europe reveal all at the #LaverCup@ATP_Tour pic.twitter.com/9oOSgftmeT

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 21 Σεπτεμβρίου 2019