Laver Cup: Πως έζησε ο Ναδάλ τη νίκη του Φέντερερ επί του Κύργιου (vids)

Κάθε πόντο του Ρότζερ Φέντερερ στον αγώνα του με τον Νικ Κύργιο στο Laver Cup πανηγύρισε ο Ράφα Ναδάλ.

Ο συμπαίκτης του στην ομάδα της Ευρώπης "τρελάθηκε" με το χαμένο 1ο σετ και όταν έβρισκε την ευκαιρία έκανε τον...προπονητή δίνοντας συμβουλές στον Ρότζερ.

Οι πανηγυρισμοί του στους κερδισμένους πόντους του Ελβετού ήταν έξαλλοι και πως να μην είναι όταν ο Κύργιος του έχει ανοίξει... πόλεμο.

Το παιχνίδι πάντως ήταν σπουδαίο αλλά και κρίσιμο για τη μάχη στη Γενεύη και τώρα είναι στο χέρι του Ναδάλ και του Τσιτσιπά θα αυξήσουν τη διαφορά και να κάνουν σήμερα το μεγάλο βήμα!