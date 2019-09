Με ανατροπή ο Ρότζερ Φέντερερ κέρδισε με 6-7(5), 7-5, 10-7 τον Νικ Κύργιο και χάρισε 2 πολύτιμους βαθμούς στην Ευρώπη στη "μάχη" της με την μικτή κόσμου στο Laver Cup της Γενεύης.

Έτσι μετά από 5 παιχνίδια η Ευρώπη κερδίζει με 5-3 την μικτή κόσμου και έχει πάλι προβάδισμα για την κατάκτηση της κούπας!

Στο 1ο σετ ο Φέντερερ θα προηγηθεί με μπρέικ με 3-1 αλλά ο Κύργιος θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 3-2! Ο Ελβετός διατηρεί το προβάδισμα έως και το 6-5 αλλά ο Αυστραλός ισοφαρίζει και οδηγεί το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Ρότζερ θα ξεκινήσει με 4-0 αλλά θα χάσει με 7-5 το σετ. Στο 2ο ο Κύργιος έχει το προβάδισμα όμως ο Φέντερερ δεν τον αφήνει να φτάσει στο +2.

Ο Νικ θα "γράψει" το 4-5 αλλά ο Ρότζερ χωρίς να χάσει πόντο θα ισοφαρίσει σε 5-5 σ' ένα σετ που δεν έχει μπρέικ έως τότε! Το μπρέικ θα έρθει στο 11ο γκέιμ για τον Φέντερερ που θα προηγηθεί για πρώτη φορά με 6-5.

Αφού έλαβε οδηγίες από τον κόουτς Ναδάλ ο Φέντερερ πήρε και το 12ο γκέιμ και ισοφάρισε σε 1-1 στα σετ.

Στο super τάι μπρέικ, ο Κύργιος θα προηγηθεί με 0-2 αλλά ο Φέντερερ θα κάνει το 5-2. Ο Κύργιος μειώνει σε 5-3 και ο αντίπαλος του θα φτάσει στο 7-3 και στο 8-4. Τελικά θα κερδίσει με 10-7.

