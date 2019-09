Φέντερερ: «Έχω τεράστιο σεβασμό για όσα έχει πετύχει ο Ναδάλ» (pic&vids)

Ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Ράφα Ναδάλ είναι τα δυο μεγάλα "αστέρια" του Laver Cup και όπως ήταν φυσικό έκλεψαν την παράσταση στην επίσημη παρουσία του τουρνουά στη Γενεύη.

Ο Ελβετός είδε τον Ισπανό προ ολίγων ημερών να κερδίζει το 19ο Grand Slam του και να τον πλησιάζει (20-19) αλλά αυτό δεν είναι κάτι που τον απασχόλησε αρνητικά: «Είμαι ειλικρινά χαρούμενος για τον Ράφα, που κέρδισε στη Νέα Υόρκη και όλα τα υπόλοιπα τρόπαια που έχει. Έχω τεράστιο σεβασμό σε όσα έχει πετύχει ο Ράφα σε επίπεδο Grand Slam, όπως και για τους Τζόκοβιτς, Σάμπρας.

Ο σκοπός δεν είναι να προσπαθήσεις να σταματήσεις κάποιον, ο σκοπός είναι να κερδίσεις κάτι για σένα, για τους θαυμαστές, για την ομάδα σου και να προσπαθήσεις να κάνεις την καλύτερη καριέρα. Δε νιώθω πως υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο. Δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά ας μιλήσει και ο Ράφα μπορεί να έχει τελείως διαφορετική απάντηση, δεν είμαι σίγουρος».

Ο Ναδάλ από την πλευρά του είπε: «Αν και αυτή τη στιγμή κάθεται δίπλα μου ο Ρότζερ η απάντηση είναι ίδια μ' αυτή που έχω δώσει ήδη εκατοντάδες φορές. Πιστεύω πως ο καθένας έχει τον δρόμο του.

Εγώ έχω τον δρόμο μου, δεν σκέφτομαι κάθε φορά που πηγαίνω στο κρεβάτι ότι πρέπει να κερδίσω έναν συγκεκριμένο άριθμό τίτλων. Θέλω να απολαμβάνω το τένις, το οποίο δεν είναι μόνο τα Grand Slams, φυσικά και είναι πολύ σημαντικά, αλλά δεν το εκλαμβάνω έτσι. Προσπαθώ να δημιουργώ ευκαιρίες για να διεκδικώ το κάθε τουρνουά που αγωνίζομαι».

