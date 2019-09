Laver Cup: Αυτή την κούπα ποιος θα την πάρει; (pics & vids)

Οι προπονήσεις και οι φωτογραφήσεις τελείωσαν και από την Παρασκευή έχουμε δράση στο Laver Cup.

To βράδυ της Πέμπτης ήταν το επίσημο Gala του τουρνουά στη Γενεύη και οι πρωταγωνιστές φωτογραφήθηκαν με την κούπα!

Μαζί τους και το Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος συμμετέχει για πρώτη φορά και θα παίξει στην πρεμιέρα με τον Τέιλορ Φριτζ.

Η κόντρα της μικτής κόσμου με την μικτή Ευρώπης αρχίζει και για να δούμε αυτή την κούπα ποιος θα την πάρει; Τα προγνωστικά είναι με την ομάδα του Ναδάλ και του Φέντερερ.

So who wears it best?#TeamEurope or #TeamWorld @LaverCup pic.twitter.com/Woa5b9eyzt

— ATP Tour (@ATP_Tour) September 19, 2019