Laver Cup: Το νέο look του Κύργιου (vid)

Είναι χωρίς αμφιβολία ο σταρ της μικτής κόσμου στo Laver Cup.

Είναι αυτός και ο αρχηγός του ο Τζον ΜακΕνρο που έχουν την ... τρέλα τους. Φυσικά μιλάμε για τον Νικ Κύργιο ο οποίος θα μπει στη μάχη το Σάββατο.

Την Πέμπτη εμφανίστηκε στην προπόνηση του με νέα εμφάνιση η οποία... έγραψε.

Για δείτε τον Νικ που διασκεδάζει κάθε στιγμή στη Γενεύη και όπως λέει και ο ίδιος είναι αυτός που ξέρει με τα... κόλπα του να γεμίζει τα γήπεδα!

Πάντως μας θυμίζει τον Ντένις Ρόντμαν.

