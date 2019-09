Laver Cup: Μαζί στην προπόνηση Ναδάλ-Φέντερερ (vid)

Την Παρασκευή αρχίζει στη Γενεύη το Laver Cup και ο "οικοδεσπότης" Ρότζερ Φέντερερ μετά από την προπόνηση της Τρίτης με τον Τσιτσιπά την Τετάρτη μπήκε στο κορτ μαζί με τον Ράφα Ναδάλ!

Τα δυο "αστέρια" του παγκόσμιου τένις θα είναι και αυτοί που θα οδηγήσουν και φέτος στη νίκη την Ευρώπη απέναντι στην ομάδα του κόσμου.

Ο Φέντερερ και ο Ναδάλ είναι πολύ καλοί φίλοι, τον Φεβρουάριο θα παίξουν μαζί στη Νότιο Αφρική μετά από πρόσκληση του Ρότζερ και απολαμβάνουν τις στιγμές!

Τι και εάν ο Ναδάλ θέλει ένα τίτλο Grand Slam για να φτάσει τον Φέντερερ. Αυτά δεν έχουν θέση σ' αυτό το επίπεδο του αθλητισμού.

Pre-(practice) match chat. What were Roger and Rafa discussing... ?

