Laver Cup: Η μυθική φωτογράφηση του Τσιτσιπά (pics&vid)

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει στο Laver Cup (20-22/9) στη Γενεύη.

Στην ίδια ομάδα είναι ο Φέντερερ, ο Ναδάλ, ο Τιμ, ο Ζβέρεφ και ο Φονίνι.

Την Τετάρτη ήταν ημέρα φωτογράφησης στην πόλη της Ελβετίας και τόσο ο Τσιτσιπάς όσο και οι συμπαίκτες του το χάρηκαν και περιμένουν να κερδίσουν για 3η φορά την μικτή κόσμου του Νικ Κύργιου!

Μαζί με την ομάδα της Ευρώπης και ο Μπιορν Μποργκ.

