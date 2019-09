Μαζί με όλους τους άλλους σταρ του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς περιμένει πως και πως ν' αρχίσουν οι αγώνες του Laver Cup στη Γενεύη.

Δίπλα στον Ναδάλ και τον Φέντερερ όλη μέρα περιμένει τον πρώτο του αγώνα με την Ευρώπη κόντρα στην μικτή κόσμου.

Οι παίκτες παραβρέθηκαν στο Gala της διοργάνωσης και η κάμερα έπεσε πάνω στο Τσιτσιπά που φτιάχνει τα μαλλιά του και τον Φέντερερ με τον Ζβέρεφ να σχολιάζουν την πλούσια κόμη του.

Είναι και ο πιο νέος ο Στέφανος... Κατά την είσοδο του στο χώρο της εκδήλωσης δεν είχε παραλείψει να φτιάξει τα μαλλιά του κοιτάζοντας στο τζάμι ενός αυτοκινήτου!

.@rogerfederer can see into the future and it’s looking bright for @StefTsitsipas’ hair! #TeamEurope #LaverCup pic.twitter.com/B8jYO84B98

— Laver Cup (@LaverCup) 18 Σεπτεμβρίου 2019