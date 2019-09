Ο Φέντερερ καλωσορίζει τον Κύργιο στη Γενεύη (vid)

Πριν από λίγες ημέρες ο Κύργιος είχε ... δημοσιοποιήσει την υποστήριξη του στον Μεντβέντεφ στον τελικό με τον Ναδάλ.

Με κάθε ευκαιρία ρίχνει... βολές κατά του Τζόκοβιτς ενώ για το Big 3 έχει δηλώσει ότι δεν είναι και ... Θεοί.

Ο Αυστραλός είναι στη Γενεύη για το Laver Cup και θα έχει αντιπάλους και τον Ναδάλ και τον Φέντερερ.

Για τον Ελβετό μύθο του αθλήματος όλα αυτά που έχει ακούσει από τον Νικ σαφώς και τα λαμβάνει υπόψιν του αλλά αυτό δεν τον απέτρεψε από το να τον καλωσορίσει στην πατρίδα του.

«Ο Νικ είναι καλός συμπαίκτης. Είμαι χαρούμενος που τον έχουμε εδώ, παρόλο που κατά καιρούς είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα», είπε ο Ρότζερ και δήλωσε πως περιμένει να γίνουν ωραία παιχνίδια.

Από την άλλη ο Κύργιος που περιμένει την τιμωρία από την ATP είναι σε φόρμα και θα είναι ο ... σταρ της μικτής κόσμου.

Την Τρίτη προπονήθηκε και μάλιστα υπό το βλέμμα του αρχηγού του Τζον ΜακΕνρο.

