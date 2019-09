Τίτλος για την Πλίσκοβα στην Κίνα (vids)

Τον 15ο τίτλο της καριέρας της κέρδισε στο Ζενγκζού της Κίνας η Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η Τσέχα που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-3, 6-2 στον τελικό την Πέτρα Μάρτιτς και ξεκίνησε ιδανικά στην Ασιατική περίοδο.

Στον ημιτελικό απέκλεισε την Τομζάνοβιτς και στον προημιτελικό την Κένιν.

