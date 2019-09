Τζόκοβιτς: Θέλει να αγωνιστεί στην Ασία (pic)

Έτοιμος για το ασιατικό κομμάτι του Tour που θ΄ αρχίσει στις 30/9 στην Ιαπωνία και στο Τόκιο δηλώνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης με ανάρτηση του στα social media ούτε παραδέχτηκε ούτε διέψευσε ότι θα κάνει ή ότι έκανε επέμβαση στον ώμο αλλά μίλησε για τον τραυμαυτισμό του.

Τόνισε ότι περνάει ωραία με την οικογένεια του και θα προετοιμαστεί για τους αγώνες στην Ασία. Σημείωσε όπως ότι πάνω απ' όλα είναι η υγεία του.

«Συγγνώμη που σας κρατούσα στο σκοτάδι αυτές τις μέρες. Περνάω χρόνο με την οικογένειά μου και δουλεύω για την ανάκαμψη μου για να είμαι έτοιμος για τους αγώνες στην Ασία. Η υγεία μου είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα και μόλις είμαι έτοιμος, θα γυρίσω πίσω», έγραψε ο αινιγματικός Τζόκοβιτς.

Ο Τζόκοβιτς έχει να υπερασπιστεί έως το τέλος του 2019 2,600 πόντους που είχε κερδίσει πέρσι στα τουρνουά μετά το US Open και δύσκολα θα παραμείνει στο Νο1 έως το τέλος της χρονιάς.

Sorry for keeping you guys in the dark these days. I‘m having a wonderful time with my family and actively working on my recovery so I can be ready for the Asian swing. My health is always top priority and as soon as I’m ready, I’ll be back.

— Novak Djokovic (@DjokerNole) September 12, 2019