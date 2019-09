Οι αθλητές διδάσκουν και μετά το ματς

Στις δυο άκρες του κόσμου σε δυο παγκόσμιας εμβέλειας διοργανώσεις ο αθλητισμός μας έδωσε δυο ωραία μαθήματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και τα δύο μαθήματα έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα, και τα δυο μαθήματα έχουν να κάνουν με το σεβασμό στα σπορ.

Στην Κίνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ένας star πολύ πάνω από τα ελληνικά δεδομένα πια, ένας εν ενεργεία NBA MVP, βγήκε να κάνει ζέσταμα μπροστά σε χιλιάδες αλαλάζοντες Κινέζους που φορούσαν τη φανέλα του των Bucks και κουνούσαν ελληνικά σημαιάκια. Πολλές φορές αναρωτιέμαι, πως αυτοί οι τεράστιοι παίκτες διαχειρίζονται όλη αυτή τη δόξα, όλον αυτόν το θαυμασμό και καταφέρνουν να παραμένουν ανταγωνιστικοί και προσγειωμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Πως δε μεθούν σαν rock stars πάνω στη σκηνή, εκεί που τα μεγαλύτερα συγκροτήματα ξεφεύγουν καμιά φορά και παίζουν τα τραγούδια τους αλλιώς και πάντως συχνά σε κατώτερο επίπεδο από τις studio εκτελέσεις (ναι ξέρω υπάρχουν και λαμπρές εξαιρέσεις καλλιτεχνών).

Ο ίδιος ο Γιάννης έδωσε την απάντηση στη συνέντευξη τύπου μετά τον πρώτο αγώνα. «Η υποδοχή και η αποθέωση του κόσμου είναι κάτι που θα με απασχολήσει μετά από 20 χρόνια, όταν θα σκέφτομαι τις αναμνήσεις μου από αυτό το Παγκόσμιο. Τώρα έχω έρθει εδώ να κάνω μια δουλειά και προσπαθώ να παραμένω συγκεντρωμένος σε αυτό που πρέπει να κάνω μέσα στο γήπεδο». Τόσο απλά, τόσο περιεκτικά. Η αγάπη για το παιχνίδι είναι εκεί, η αναγνώριση της αξίας είναι εκεί, το αίσθημα ευθύνης προς την ομάδα είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα εκεί!

Στην άλλη άκρη του κόσμου η μέχρι τότε νούμερο 1 τενίστρια στον κόσμο η 21 ετών Naomi Osaka έμπαινε στο γήπεδο να αντιμετωπίσει τη 15χρονη Coco Gauff στον 3ο γύρο του US Open. H Osaka νίκησε 6-3 6-0 το πιτσιρίκι – θαύμα, που σχεδόν κατέρρευσε ψυχολογικά στο 2ο set. Το πρωτόκολλο του US Open θέλει τη νικήτρια να μένει στο court για μια συνέντευξη αλλά η Γιαπωνέζα είχε την προσοχή της στη μικρή Αμερικανίδα. «Αντί να πας στα αποδυτήρια και να βάλεις τα κλάματα, θες να μείνεις στο court να δώσουμε μαζί τη συνέντευξη και να ηρεμήσεις;» Η Gauff έμεινε με την Osaka και μίλησαν με ευγενικά λόγια η μια για την άλλη. Τα κατορθώματα της Gauff έπειτα από την τρελή πορεία της στο Wimbledon σταμάτησαν στον 3ο γύρο του US Open κι αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικό. Κανείς δεν θα μπορούσε να καταλάβει καλύτερα την ψυχολογία της από την κατά λίγα χρόνια μεγαλύτερή της Naomi Osaka.

Το ευ αγωνίζεσθαι, το sportsmanship ή sportswomanship αν προτιμάτε, θα έπρεπε και θα μπορούσε να είναι το πρώτο πράγμα που θα διδάσκονταν τα παιδιά στις ακαδημίες οποιουδήποτε αθλήματος. Πριν από τα συστήματα, πριν από την αγάπη για τη νίκη, πριν από το πάθος για τα σπορ. Είναι βλέπετε το μοναδικό αθλητικό χάρισμα που δε γερνάει, δεν ξεφτίζει και που μπορεί να μεταφέρει καθένας σε κάθε πτυχή της κοινωνικής κι επαγγελματικής ζωής. Πρωταθλητές σαν τον Antetokounbo και την Osaka δεν μπορούν προφανώς να γίνουν όλοι, μπορούν όμως να φέρονται σαν αθλητές κάθε μέρα.