Νέο μέλος στην οικογένεια Σβαϊνστάιγκερ - Ιβάνοβιτς (pic)

Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ και η Άνα Ιβάνοβιτς.

Η Σέρβα που υπήρξε σπουδαία τενίστρια και είχε φτάσει στο Νο1 έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι το οποίο θα είναι το 4ο μέλος της οικογένειας αφού έχουν και άλλο ένα αγόρι, τον Λούκας.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και της εθνικής Γερμανίας παντρεύτηκε την Σέρβα το 2016 και το 2017 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.

We are bursting with love and happiness. Our boy got a little brother pic.twitter.com/mO5x2YxqZs

— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) 30 Αυγούστου 2019