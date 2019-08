Εκτός συνέχειας στο Rogers Cup (Masters) από τον 2ο γύρο έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας έχασε με 4-6, 6-3, 3-6 από τον Χούμπερτ Χουρκάτς και "αποχαιρέτησε" το Μόντρεαλ αλλά και την 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Το 2018 ο Στέφανος είχε φτάσει έως τον τελικό στο Rogers Cup και έτσι είχε να "υπερασπιστεί" πολλούς βαθμούς το 2019.

Με τον πρόωρο αποκλεισμό του "έπεσε" στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης (live raking) και εάν υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις εκεί θα είναι την Δευτέρα.

Ο Χουρκάτς μετά από 3 ήττες από τον Τσιτσιπά σε διάστημα 10 μηνών τον κέρδισε για πρώτη φορά και συνεχίσει στο τουρνουά. Έτσι μέσα στο 2019 κερδίζει και 3ο παίκτη του top-10 μετά από τους Τιμ και Νισικόρι.

Για τον Έλληνα τενίστα είναι η 2η φορά μέσα στο 2019 που θ' αποκλειστεί σε Masters από τον 2ο γύρο αφού το είχε κάνει και στο Indian Wells. Τότε τον είχε αφήσει εκτός συνέχειας ο Αλιασίμ. Στη Μαδρίτη όμως είχε φτάσει στον τελικό και στη Ρώμη στον ημιτελικό!

Ο Τσιτσιπάς είχε μόλις 1/10 μπρέικ πόιντ ενώ ο αντίπαλος του είχε 2/6. Κέρδισε επίσης 77 έναντι 82 πόντους και δεν είχε γενικά σταθερή απόδοση.

Το παιχνίδι

Στο 1ο σετ ο Χουρκάτς θα φτάσει στο 1-2 με μπρέικ και στη συνέχεια στο 1-3. Στο 2-3 είχε ευκαιρία για διπλό μπρέικ πόιντ αλλά έχασε άλλη μια και έμεινε πίσω με 2-4. Ο Πολωνός απλά σέρβιρε σωστά και πήρε το σετ.

Ο Τσιτσιπάς είναι... καταιγιστικός στο 2ο σετ. Θα ξεκινήσει με μπρέικ, θα φτάσει στο 3-0 (έσβησε 4 μπρέικ πόιντ) και στο 4-1. O Πολωνός θα μειώσει σε 4-2 αλλά ο Στέφανος με "όπλο" το σερβίς του θα προηγηθεί με 5-2.

Ο Χουρκάτς δεν θα επιτρέψει στο 8ο γκέιμ (έσβησε 2 σετ πόιντ) στον Τσιτσιπά θα πάρει το σετ και θα μειώσει σε 5-3. Θα πάρει όμως το 9ο γκέιμ και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Στο 3ο σετ ο Τσιτσιπάς έχει προϋποθέσεις για να φτάσει σε μπρέικ (0/4!) αλλά ο Χουρκάτς θα προηγηθεί (0-1). Με άσο ο Έλληνας θα ισοφαρίσει σε 1-1 και ο Πολωνός θα πάρει εκ νέου... κεφάλι με τον ίδιο τρόπο.

To 4o γκέιμ, ανήκει στον Τσιτσιπά (2-2) αλλά με άνεση ο Χουρκάτς θα προηγηθεί με 2-3 και χωρίς ακόμη να έχουμε μπρέικ στο 3ο θα φτάσουμε στο 3-3 και στο 3-4.

Το μπρέικ θα έρθει από τον Πολωνό για το 3-5 και θα κερδίσει με 3-6.

Το παιχνίδι διεξήχθη σε μικρότερο γήπεδο από ότι ήταν αρχικά προγραμματισμένο, λόγω της βροχής που επέφερε αλλαγές, και ο Στέφανος στο 8ο γκέιμ του 3ου σετ διαμαρτυρήθηκε έντονα για αμφισβητούμενο πόντο αλλά δεν υπήρχε η δυνατότητα για challenge!

To παιχνίδι κράτησε 1.51.

Προκρίσεις για Μεντβέντεφ και Τιμ

Σ' άλλους αγώνες του 2ου γύρου ο Ντανίλ Μεντβέντεφ κέρδισε με 6-3, 6-0 τον Κάιλ Έντμουντ που είχε αποκλείσει τον Κύργιο ενώ το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης ο Ντομινίκ Τιμ επικράτησε με 6-4, 3-6, 6-3 του Καναδού Ντενίς Σαποβάλοφ.

Ο Μεντβέντεφ θα παίξει στους "16" με τον Κριστιάν Γκάριν που απέκλεισε τον Τζον Ίσνερ και είναι για 1η φορά στην καριέρα του σε 3ο γύρο σε Masters ενώ ο Ντομινίκ Τιμ θα "συναντήσει" τον Μάριν Τσίλιτς. Ακόμη ο Ρισάρ Γκασκέ θα παίξει με τον Μπαουτίστα Αγκούτ για μια θέση στα προημιτελικά.

Another seed falls @HubertHurkacz takes down last year’s finalist Stefanos Tsitsipas 6-4, 3-6, 6-3.#CoupeRogers @TennisTV pic.twitter.com/QsFHVWxJoH

— Coupe Rogers (@CoupeRogers) August 8, 2019