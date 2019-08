Rogers Cup: Έφυγε... νωρίς ο Νισικόρι (vid)

Επτά χρόνια μετά από τον τελευταίο του τελικό και δεκατρία μετά από τον πρώτο του ο Ρισάρ Γκασκέ στα 33 του απέκλεισε με ανατροπή τον Κέι Νισικόρι στον 2ο γύρο του Rogers Cup.

Ο Γάλλος που έχει δυο χαμένους τελικούς, το 2006 και το 2012 στο τουρνουά, έκανε εκπληκτικό παινχίδι απέναντι στον Ιάπωνα κερδίζοντας τον με 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4).

Ο αγώνας κράτησε 3.09 και ο Γκασκέ με ανατροπή πήρε την πρόκριση μετά και από 2ωρη διακοπή λόγω βροχής.

Σ' όλο το παινχίδι ήταν καλύτερος ο Ρισάρ αλλά ο Νισικόρι πιο ψύχραιμος κέρδισε το 1ο τάι μπρέικ. Στο 2ο σετ ο Γάλλος κυριάρχησε ενώ το 3ο ήταν δραματικό.

Ο Γκασκέ θα προηγηθεί με μπρέικ (5-4) αλλά ο Νισικόρι θα ισοφαρίσει σε 5-5 επίσης με μπρέικ και θα πάρει προβάδισμα με 5-6!

Ενώ έχει ευκαιρία για να πάρει το παιχνίδι ο αντίπαλος του ισοφαρίζει σε 6-6 και στέλνει την υπόθεση πρόκριση στο τάι μπρέικ.

Εκεί θα προηγηθεί με 4-1 και παρά την προσπάθεια του Νισικόρι θα κερδίσει το παιχνίδι.

Στον 3ο γύρο προκρίθηκε και ο Μπαουτίστα Αγκούτ κερδίζοντας με 6-2, 7-5 τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Movin' on in Montréal! @richardgasquet1 saves match point before d. Kei Nishikori 6-7(6) 6-2 7-6(4).

A three-hour EPIC at #CoupeRogers! pic.twitter.com/hrJXNiuXsS

— Tennis TV (@TennisTV) August 7, 2019