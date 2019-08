Στον 3ο γύρο του Rogers Cup προκρίθηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κερδιζοντας με 7-6 (4), 6-4 τον Κάμερον Νορί.

Ο Γερμανός θα παίξει πλέον με τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι για μια θέση στους "8".

Ο Ζβέρεφ μαζί με τον Νισικόρι "απειλούν" τον Τσιτσιπά στο Τορόντο αφού ο Στέφανος είχε φτάσει πέρσι στον τελικό και έχει να υπερασπιστεί βαθμούς.

Έτσι εάν ο Τσιτσιπάς αποκλειστεί νωρίς από το τουρνουά ίσως να είναι και στο Νο7 την Δευτέρα.

He knows how to win in Montréal

Alexander Zverev moves into R3, defeating Cameron Norrie 7-6(4) 6-4.#CoupeRogers pic.twitter.com/UxJJknCy2h

— Tennis TV (@TennisTV) August 7, 2019