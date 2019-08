Από τον 2ο γύρο (1ος αγώνας) του Rogers Cup αποκλείστηκε με 6-7 (5), 6-3, 6-4 η Άσλεϊ Μπάρτι η οποία πολύ σύντομα δεν θα είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η τενίστρια από την Αυστραλία που κέρδισε το Roland Garros ήταν πολύ κακή απέναντι στην Αμερικανίδα Σοφία Κένιν η οποία αν και βρέθηκε να χάνει με 7-6 (5) στο 1ο σετ πήρε το παινχίδι με ανατροπή.

Η Κένιν άντεξε στην πίεση αφού στο 2ο σετ προηγήθηκε με 4-0 και είδε την Μπάρτι να την πλησιάζει επικίνδυνα ενώ και στο 3ο ξεκίνησε πάλι περίφημα και πήρε το σετ και τη νίκη!

Είναι η νίκη της καριέρας της και η 4η φορά που κερδίζει παίκτρια του top-10. Βέβαια τώρα κέρδισε το Νο1 ενώ φέτος πάλι στο Roland Garros είχε αποκλείσει την Σερένα Ουίλιαμς.

Από την άλλη αυτή η ήττα είναι... καταστροφή για την Μπάρτι. Πλέον νιώθει πιο έντονη από ποτέ την ... ανάσα της Ναόμι Οσάκα (28β) η οποία εάν κερδίσει την Γερμανίδα Μαρία στον 2ο γύρο θα "σκαρφαλώσει" στο Νο1, όπου ήταν πριν από την Άσλεϊ.

Βέβαια την Μπάρτι απειλεί και το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, Καρολίνα Πλίσκοβα, η οποία απέχει μόλις 206 βαθμούς και δεν έχει αγωνιστεί ακόμη στο Τορόντο. Για να φτάσει στο Νο1 θα πρέπει να πάει έως τα ημιτελικά και η Οσάκα να μείνει εκτός από τα προημιτελικά.

Down goes No. 1!@SofiaKenin earns her first Top 5 win at the @RogersCup with a 6-7(5), 6-3, 6-4 win over Barty pic.twitter.com/e4iOhu9U2b

— WTA (@WTA) August 6, 2019