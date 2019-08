Rogers Cup: Πρεμιέρα με Έβανς για τον Ναδάλ (vids)

Τον αντίπαλο του στον 2ο γύρο του Rogers Cup έμαθε πριν από λίγα λεπτά ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός που σαν Νο1 στο ταμπλό προκρίθηκε απευθείας στον 2ο γύρο θα παίξει για πρόκριση στους "16" με τον Ντάνιελ Έβανς.

Ο Έβανς κέρδισε με 6-4, 7-6 (4) τον Άλεξ Ντε Μινόρ και για πρώτη φορά στην καριέρα του θ' αντιμετωπίσει τον Ναδάλ ο οποίος θέλει στο Μόντρεαλ τον 2ο σερί τίτλο και τον 5ο της καριέρας του.

Ο Ναδάλ προπονήθηκε την Τρίτη και η κάμερα κατέγραψε και ένα... ωραίο περιστατικό.

Ενώ ο Ισπανός κατευθύνονταν στην προπόνηση με αμαξάκι του γκολφ μια θαυμάστρια του, όχι νεαρή, έτρεξε τον κυνήγησε και κατάφερε χωρίς να τον σταματήσει να πάρει αυτόγραφο!

Στον 2ο γύρο θα παίξουν ακόμη ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με τον Κάμερον Νόρι, ο Κριστιάν Γκαρίν με τον Τζον Ίσνερ και ο Ντενίς Σαποβάλοφ με τον Ντομινίκ Τιμ.

This is what tennis means to the fans @RafaelNadal, you’ve just made her day #CoupeRogers pic.twitter.com/5zMS4pSuc7 — ATP Tour (@ATP_Tour) August 6, 2019

The American moves on in Canada! John Isner defeats Jordan Thompson 3-6 6-3 7-6(6) to reach R2.#CoupeRogers pic.twitter.com/ClCa92EXNz — Tennis TV (@TennisTV) August 6, 2019