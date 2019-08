Rogers Cup: Πρόωρος αποκλεισμός για Βένους, Σαράποβα και Κέρμπερ (vids)

Από τον 1ο γύρο του Rogers Cup αποκλείστηκαν η Μαρία Σαράποβα, η Αντζελίκ Κέρμπερ και η Βένους Ουίλιαμς.

Η Σαράποβα που πήρε κάρτα ελευθέρας για το τουρνουά στο Τορόντο αν και κέρδισε το 1ο σετ από την Ανέτ Κονταβέιτ ηττήθηκε με 4-6, 6-3, 6-3 και δεν συνεχίζει...

Με κάρτα ελευθέρας συμμετείχε και η Βένους Ούλιαμς η οποία αποκλείστηκε από την Κάρλα Σουάρεζ Ναβάρο με 6-4, 6-2.

Από την άλλη η Αντζελίκ Κέρμπερ έμεινε εκτός συνέχειας από την 22χρόνη Ρωσίδα Ντάρια Κασάτκινα αφού ηττήθηκε με 0-6, 6-2, 6-4.

Η Σερένα Ουίλιαμς θα παίξει στον 2ο γύρο με την Μέρτενς, η Χάλεπ με την Μπράντι και η Μπάρτι με την Κένιν.

.@CarlaSuarezNava reels off the final four games to knock out Venus Williams! She moves on at the @RogersCup with a 6-4, 6-2 win pic.twitter.com/TyxwXihRLb — WTA (@WTA) August 6, 2019