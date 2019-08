Την πρώτη του προπόνηση στο Μόντρεαλ έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος περιμένει ν' αρχίσει τους αγώνες του στο Rogers Cup.

Ο Έλληνας τενίστας θα μάθει τον αντίπαλο του σε λίγες ώρες όταν και θα τελειώσει ο αγώνας του 1ου γύρου ανάμεσα στον Χούρκατζ και τον Φριτζ.

Οι διοργανωτές υποδέχτηκαν θερμά τον Τσιτσιπά αφού είναι στο Νο5 του κόσμου και δεν ξεχνούν ότι πέρσι είχε παίξει στον τελικό.

Στο μεταξύ ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι προέκυψε στον 2ο γύρο του τουρνουά. Ο Βαβρίνκα αφού κέρδισε με 6-4, 6-4 τον Ντιμιτρόφ θα παίξει με τον Κατσάνοφ που πέρασε χωρίς αγώνα.

Ο Φονίνι που δεν είναι αυτή την εβδομάδα στο top-10 θα παίξει με τον Πολ ενώ ο Νισικόρι θα "συναντήσει" τον Γκασκέ.

Last year's runner-up @StefTsitsipas has touched down in Canada

The No. 4 seed will kick off his #CoupeRogers campaign tomorrow against Hurkacz or Fritz. pic.twitter.com/013AFQkrvY

