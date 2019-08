Άσος και στο πινγκ πονγκ ο Νικ Κύργιος (vid)

Ο Νικ Κύργιος παίζει τένις, ποδόσφαιρο, μπάσκετ αλλά και πινγκ πονγκ.

Αγαπά την αντισφαίριση αλλά ... χαλαρώνει και με την επιτραπέζια αντισφαίριση.

Αυτό έκανε και μετά από την νίκη του επί του Τσιτσιπά στο Citi Open. Έπαιξε ένα παιχνίδι πριν από τον τελικό και κέρδισε...

Αθληταράς και πολυτάλαντος... Από την άλλη ο αντίπαλος του Ντανίλ Μεντβέντεφ απλά γυμνάστηκε...

There’s more than one way to prepare for a match @NickKyrgios | #CitiOpen pic.twitter.com/mdq6HyIvT9

— ATP Tour (@ATP_Tour) 4 Αυγούστου 2019