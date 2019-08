Rogers Cup: Αποθέωση για Ναδάλ στο Μόντρεαλ (vids)

Το πρόσωπο των ημερών στο Μόντρεαλ είναι ο Ράφα Ναδάλ.

Το Rogers Cup ακόμη δεν έχει αρχίσει αλλά ο Ισπανός είναι εκεί και σε κάθε βήμα του γνωρίζει την αποθέωση!

Ο Ράφα που έχει κερδίσει 4 φορές τον τίτλο είναι το μεγάλο φαβορί και για τον 5ο στο τουρνουά που θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 11 Αυγούστου.

Στον 2ο γύρο θα παίξει με τον Άλεξ Ντε Μινόρ και στον ημιτελικό ίσως συναντήσει τον Στέφανο Τσιτσιπά με τον οποίο είχαν παίξει το 2018 στον τελικό!

The for @RafaelNadal...

Will he make it five? @CoupeRogers | #CoupeRogers pic.twitter.com/VZ8iPbhdPW

— ATP Tour (@ATP_Tour) 3 Αυγούστου 2019