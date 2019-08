Σ' έναν συγκλονιστικό ημιτελικό ο Κύργιος κέρδισε με 6-4, 3-6, 7-6 (7) τον Τσιτσιπά και προκρίθηκε στον τελικό.

Για να πάρει τη νίκη στον εμφύλιο, ο Κύργιος ζήτησε από κάποιον από το κοινό να του πει που θέλει να στείλει το μπαλάκι - κάτι που είχε κάνει και κόντρα στον Γκόμπος. Ετσι, κατόπιν... παραγγελίας σέρβιρε στο backhand του Στέφανου και κάπως έτσι τελείωσε το ματς.

Nick's trick @NickKyrgios squeaks by Stefanos Tsitsipas to reach the @CitiOpen final, 6-4 3-6 7-6(7). #CO19 pic.twitter.com/9g8y6VPnx8

— Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2019