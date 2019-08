Αυτά μόνο ο Νικ Κύργιος μπορεί να τα κάνει.

Στην διάρκεια του ημιτελικού του Citi Open μ' αντίπαλο τον Τσιτσιπά ο Στέφανος ζητά ν' αλλάξει παπούτσια σ' ένα break.

Τα παπούτσια όμως τα έχει στο box σε μια τσάντα ο πατέρας του και προπονητής του Απόστολος Τσιτσιπάς.

Ο Κύργιος λοιπόν τρέχει στον Απόστολο παίρνει την τσάντα και μεταφέρει τα παπούτσια και τα ... προσφέρει στον Στέφανο!

Μάλιστα θα υποκλιθεί μπροστά του για να του τα δώσει και θα κερδίσει το "ζεστό" χειροκρότημα των θεατών! Σκηνή από "Ρωμαίος και Ιουλιέτα"...

Πάντως πριν φτάσουν τα παπούτσια στον υιό είχε δουλίτσα ο κύριος στο box. Μα τι παίζει επιτέλους με τα παπούτσια του Στέφανου;

Will you come to the ball, Cinderella?

#CO19 @NickKyrgios @StefTsitsipas pic.twitter.com/3XcPpt165k

— Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2019