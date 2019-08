Citi Open: Τίτλος για την 15χρόνη Γκάουφ στο διπλό (vids)

Τον πρώτο τίτλο της καριέρας της σε τουρνουά της WTA κέρδισε η 15χρόνη Κόκο Γκάουφ!

Η νεαρή Αμερικανίδα τενίστρια που κέρδισε την Βένους Ουίλιαμς στο Wimbledon και έφτασε έως τον 4ο γύρο κέρδισε πριν από λίγη ώρα τον τίτλο στο διπλό στο Citi Open μαζί με την Κατερίνα ΜακΝέιλ που είναι μόλις 17 ετών!

Στον τελικό του τουρνουά της Ουάσινγκτον κέρδισαν με 6-2, 6-2 της Στόλαρ/ Σάνσεζ και έφτασαν στην κορυφή! Οι ηττημένες είναι στο Νο4 αλλά δεν μπόρεσαν ν' αντισταθούν στο ... φρέσκο αίμα του τένις των ΗΠΑ!

Η Κόκο συνεχίζει να κάνει... θαύματα και όλοι περιμένουν να την δουν στο US Open στο τέλος του μήνα.