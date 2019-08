Τσιτσιπάς - Κύργιος: Άρχισε τα κόλπα του ο Νικ (vids)

Με τα γνωστά του... κόλπα ξεκίνησε τον αγώνα του με τον Τσιτσιπά για τα ημιτελικά του Citi Open ο Νικ Κύργιος.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας άρχισε με πολύ κέφι το παινχίδι και μόλις στο 1ο γκέιμ πέρασε το μπαλάκι κάτω από τα πόδια και χωρίς να βλέπει πήρε πόντο!

Στη συνέχεια χαιρετάει έναν έναν τους θεατές της πρώτης σειράς.

Κλασσικός Κύργιος!

That didn't take long...

'tweener alert on the second point @NickKyrgios #CO19 pic.twitter.com/Rw1DZ62obC

— Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2019