Στα ημιτελικά ολοκληρώθηκε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Silicon Valley Classic στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας.

Η Κινέζα Σαϊσάι Ζενγκ κέρδισε με 7-6 (5), 6-2 την Σάκκαρη και δεν της επέτρεψε να είναι για 2η συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του τουρνουά.

Η Σάκκαρη έφτασε πολύ κοντά στο να πάρει το 1ο σετ και το έχασε στο τάι μπρέικ αλλά στο 2ο σετ δεν είχε την ευκαιρία με την οποία απέκλεισε την Ελίνα Σβιτολίνα και η καλύτερη Κινέζα προκρίθηκε στον τελικό.

Εκεί θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Βέκιτς με την Σαμπαλένκα ενώ η Σάκκαρη θα συνεχίσει την επόμενη εβδομάδα στο Τορόντο και στο Rogers Cup.

Απώλεια σετ στις λεπτομέρειες...

Στο 1ο η Μαρία Σάκκαρη ήταν καλύτερη από την αντίπαλο της αλλά έχασε το σετ στις λεπτομέρειες.

Η Ζενγκ προηγήθηκε με 1-2 με μπρέικ και με 1-3 αλλά η Σάκκαρη με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 3-3 και θα προηγηθεί με 4-3!

Η Κινέζα ισοφάρισε σε 4-4 και 5-5 αλλά η Μαρία χωρίς να χάσει πόντο θα κάνει το 6-5. Η Ζενγκ όμως θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ (6-6).

Εκεί η Σάκκαρη θα προηγηθεί με 2-1 αλλά η αντίπαλος της θα ανατρέψει την κατάσταση (3-5). Παρότι η Σάκκαρη στα δύσκολα μειώνει σε 4-5 και 5-6 η Κινέζα θα κερδίσει το σετ.

Η Κινέζα είχε τον τρόπο...

Η Σάκκαρη θα ξεκινήσει με κερδισμένο γκέιμ (1-0) το 2ο σετ και μάλιστα με μπρέικ! H Κινέζα "απαντά" αμέσως με μπρέικ για το 1-1 και με καλό σερβίς θα φτάσει στο 1-2.

Όπως δείχνει το παιχνίδι η Κινέζα έχει βρει τα ...κουμπιά της Ελληνίδας και με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 1-3. Η Μαρία όμως... ξεσπά και με μπρέικ θα μειώσει σε 2-3 και θα δώσει νέα διάσταση στον αγώνα.

Η Ζενγκ συνεχίζει το παιχνίδι της και με νέο μπρέικ (το 3ο στο 2ο σετ) θα προηγηθεί πλέον με 2-4.

Στο 7ο γκέιμ η Κινέζα θα "σβήσει" τρία μπρέικ ποιντ της Σάκκαρη και θα το κερδίσει για το 2-5. Με ευκολία έφτασε στο 2-6 και στη νίκη.

Το παιχνίδι κράτησε 1.55'. H Σάκκαρη είχε 8-0 διπλά λάθη, 46-54 κερδισμένους πόντους και 50% έναντι 83 % μπρέικ πόιντ.

Into the final! @Zheng_Saisai beats seventh seed Sakkari in straight sets, 7-6(5), 6-2 at @MubadalaSVC ! #MubadalaSVC #MSVC pic.twitter.com/H81VvjTQi

What a tremendous first set!@Zheng_Saisai takes it in the breaker, 7-6(5) against Sakkari!#mubadalasvc #msvc pic.twitter.com/SAz9EeBJIh

— WTA (@WTA) August 3, 2019