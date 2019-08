Austrian Open: Τρίτος τίτλος στο 2019 για τον Τιμ (vids)

Τον 14ο τίτλο της καριέρας του κέρδισε στην πατρίδα του την Αυστρία ο Ντομινίκ Τιμ.

Το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης ανέβηκε στην κορυφή στο Austrian Open κερδίζοντας με 7-6, 6-0 τον Ισπανό Ράμος-Βινόλας.

Είναι ο 3ος τίτλος του μέσα στη χρονιά αφού είχε προηγηθεί το Indian Wells (Masters) και το Barcelona Cup.

Έτσι ισοφάρισε την φετινή επίδοση του Φέντερερ και του Τζόκοβιτς που είναι στην κορυφή με 3 τίτλους στο 2019.

Ο Τιμ κέρδισε τον 14ο τίτλο του στον 22ο τελικό της καριέρας του.

The winning moment for @ThiemDomi in Austria

