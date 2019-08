Ξεκίνησαν μαζί στο διπλό. Σε λίγες ώρες ένας από τους δυο θα είναι στον τελικό στο απλό. Ο άλλος θα τα μαζεύει για το Μόντρεαλ και το Rogers Cup.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νικ Κύργιος είναι έτοιμοι για τον μεγάλο ημιτελικό που θα ξεκινήσει στις 02:00 (Cosmote Sport 6).

Ήταν έτοιμοι από ... καιρό ή μάλλον από την πρώτη τους ημέρα στο Citi Open και τα κατάφεραν μια χαρά εκτός από το διπλό όπου έχασαν από τους... μετρ από την Κολομβία.

Ο Στέφανος και ο Νικ γνωρίστηκαν καλύτερα στην Ουάσινγκτον. Προσέφεραν θέαμα. Γέμισαν στάδια. Τράβηξαν πάνω τους τα φώτα!

Ας δούμε τα καλύτερα τους για να περάσει η ώρα για τον ημιτελικό.

Nobody will ever know how @NickKyrgios won this point! He pulled the HOUDINI ACT! #CO19 pic.twitter.com/WSVx4LHHDY — Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2019

. @StefTsitsipas fights off Tommy Paul to move on to the next round. #CO19 pic.twitter.com/lnRwaucSoI — Citi Open (@CitiOpen) August 1, 2019

. @NickKyrgios comes in clutch for the fans He plays later today on John A. Harris against 11th seed Gilles Simon#CO19 pic.twitter.com/Ra7nvkIha0 — Citi Open (@CitiOpen) July 31, 2019

Progress made @NickKyrgios reaches the round of 16 at @CitiOpen with a 6-4 7-6(5) victory over Gilles Simon. #CO19 pic.twitter.com/WefcSqMOLW — Tennis TV (@TennisTV) August 1, 2019