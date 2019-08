Σάκκαρη: «Δεν ξέρω που βρήκα δύναμη, είμαι Σπαρτιάτισσα» (vid)

Μια από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας της πέτυχε η Μαρία Σάκκαρη στο Σαν Χοσέ απέναντι στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης Ελίνα Σβιτολίνα και ρωτήθηκε πως κατάφερε να γυρίσει αυτό το παιχνίδι.

Η απάντηση της, αποστομωτική! «Δεν ξέρω που βρήκα τη δύναμη να το πετύχω, πιθανώς βαθιά μέσα μου. Είμαι Σπαρτιάτισσα», είπε μεταξύ άλλων η σπουδαία τενίστρια.

"I don't know where I found this power, probably deep inside. I'm a Spartan" - @mariasakkari #MubadalaSVC pic.twitter.com/X2iDM02tdb

