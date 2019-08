Τη μεγαλύτερη ανατροπή της καριέρας της πέτυχε η Μαρία Σάκκαρη τα ξημερώματα του Σαββάτου στο τουρνουά του Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια.

Η σπουδαία τενίστρια (Νο30) αν και έχασε με 6-1 το 1ο σετ από την Ελίνα Σβιτολίνα, πάλεψε σαν... λιοντάρι, έσβησε τέσσερα ματς πόιντ στο 2ο και στο 2-5 ισοφάρισε σε 1-1 (7-6(3), και κέρδισε το παιχνίδι στο 3ο σετ με 6-3 και μαζί την πρόκριση στους "4".

Η Μαρία έπαιξε ωραίο τένις ακόμη και στο πολύ κακό της 1ο σετ και έφτασε δίκαια στη νίκη και στα ημιτελικά θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Ανισίμοβα με την Ζενγκ.

Η Σβιτολίνα ήταν Νο1 στο ταμπλό και Νο7 στον κόσμο και είχε φτάσει έως τα ημιτελικά του Wimbledon. Η Σάκκαρη όμως πήρε τη ρεβάνς για την ήττα της στον 2ο γύρο του Wimbledon και με μοναδικό τρόπο επέστρεψε από την... κόλαση και είναι πλέον στον παράδεισο!

Σ' ένα τουρνουά μάλιστα όπου το 2018 έχει παίξει στον τελικό και το 2019 έχει πάρα πολλές ελπίδες να είναι εκεί και να διεκδικήσει τον τίτλο!

Το ... τέλειο σετ!

Στο 1ο σετ η Σβιτολίνα ήταν ... καταιγιστική.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε με όρεξη και με καλές εμπνεύσεις αλλά η αντίπαλος της δεν της άφησε περιθώρια. Με μπρέικ έφτασε στο 1-0 και στο 3-0 (!) και η Σάκκαρη με δικό της μπρέικ μείωσε σε 3-1.

Δεν μπόρεσε όμως να κρατήσει το σερβίς της και η Σβιτολίνα με το 3ο της μπρέικ προηγήθηκε με 4-1 και "σφράγισε" με 6-1 το σετ.

Ελληνική ψυχή...

Στο 2ο η Σβιτολίνα θα προηγηθεί με 1-0 αλλά η Σάκκαρη θα ισοφαρίσει σε 1-1. H Ελίνα εύκολα θα κάνει το 2-1 και με μπρέικ το 3-1.

Οι δυο παίκτριες θα πάρουν από ένα γκέιμ (4-2). Η Σβιτολίνα θα κερδίσει το 7ο γκέιμ και η Σάκκαρη στο 8ο θα "σβήσει" 4 ματς πόιντ για να μείνει στο παιχνίδι και να μειώσει σε 5-3.

Στο 9ο γκέιμ η Σβιτολίνα θα της "σβήσει" 4 μπρέικ ποιντ αλλά η Σάκκαρη θα τελειώσει με επιτυχία το 5ο!

Η Σάκκαρη θα αποδείξει για άλλη μια φορά πόσο "μάχιμη" είναι και θα ισοφαρίσει ενώ ελέγχει το παιχνίδι σε 5-5.

Με κερδισμένο μπρέικ η Σάκκαρη θα προηγηθεί για πρώτη φορά στο παιχνίδι (6-5). Με μπρέικ και χωρίς να χάσει πόντο η Σβιτολίνα θα ισοφαρίσει σε 6-6 και θα οδηγήσει τον αγώνα στο τάι μπρέικ!

Εκεί η Σάκκαρη θα προηγηθεί με 1-0, 2-1 και 3-2! Η αντίπαλος της θα ισοφαρίσει σε 3-3 αλλά και πάλι η Σάκκαρη θα προηγηθεί με 4-3 και θα κερδίσει με 7-3.

Η Σάκκαρη ισοφαρίζει σε 1-1 και οδηγεί το παιχνίδι σε 3ο σετ!

Η ανατροπή έγινε...

Στο 3ο σετ η Σβιτολίνα αρχίζει με μπρέικ (1-0) αλλά η Σάκκαρη θα ισοφαρίσει και αυτή με μπρέικ και θα προηγηθεί με 2-1!

Η Σβιτολίνα θα ισοφαρίσει σε 2-2 αλλά η Μαρία θα πάρει το 5ο γκέιμ!

Με μπρέικ η Σάκκαρη θα ξεφύγει με +2 (4-2) και στη συνέχεια με 5-2. Η Σβιτολίνα μείωσε σε 5-3 αλλά η Σάκκαρη κρατούσε γερά τη νίκη στα χέρια της!

.@mariasakkari completes the comeback at @MubadalaSVC She saves three match points to upset Svitolina, 1-6, 7-6(3), 6-3! pic.twitter.com/kmiSI2PDPp — WTA (@WTA) August 2, 2019

.@mariasakkari found herself down 6-1, 4-1 before calling coach @Hill_Thomas. After the changeover, she saved three match points before taking the match to a decider #MubadalaSVC pic.twitter.com/cPEokzN5an — WTA (@WTA) August 2, 2019

.@mariasakkari survives the second set over Svitolina, 7-6(3)! One final set will decide the next @MubadalaSVC semifinalist pic.twitter.com/PNBHInh8xB — WTA (@WTA) August 2, 2019