Τον Καναδό Μίλος Ράονιτς ή τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ θ' αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο Rogers Cup που αρχίζει την Δευτέρα 5/8 στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Ο Έλληνας τενίστας που θα ξεκινήσει από τον 2ο γύρο είναι στο ίδιο ταμπλό με τον Ναδάλ και τον Νισικόρι ενώ στο άλλο ταμπλό είναι ο Τιμ με τον Ζβέρεφ.

Ο Τσιτσιπάς μπορεί να "συναντήσει" τον Ναδάλ στον ημιτελικό και τον Νισικόρι ή τον Μπαουτίστα Αγκούτ στον προημιτελικό.

Για να φτάσει έως εκεί όμως έχει δύσκολο έργο. Ο Μίλος Ράονιτς είναι Καναδός στο Νο20 της κατάταξης και το 2013 ήταν φιναλίστ στο τουρνουά όπου είχε ηττηθεί από τον Ναδάλ όπως και ο Τσιτσιπάς στον τελικό του 2018.

O Τέιλορ Φριτζ από την άλλη είναι στο Νο28 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Τσιτσιπάς στον 3ο γύρο είναι πιθανό να βρει τον Γκαέλ Μονφίς. Στο τουρνουά συμμετέχει και ο Νικ Κύργιος ο οποίος στον 1ο γύρο θα παίξει με τον Κάιλ Έντμουντ.

@StefTsitsipas will face Milos Raonic or Taylor Fritz in the second round at the @CoupeRogers.

The fourth seed is in the top half of the draw alongside Rafael Nadal. pic.twitter.com/i0n6hqyaUr

— ATP Tour (@ATP_Tour) August 2, 2019