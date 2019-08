Ο Τσιτσιπάς επελαύνει στο Citi Open και οι θαυμαστές του αυξάνονται συνεχώς...

Μετά από κάθε παιχνίδι του δεκάδες μικροί και μεγάλοι του ζητούν αυτόγραφα ενώ μετά από το τέλος του αγώνα του με τον Τόμπσον ο Στέφανος σέρβιρε το ... μπαλάκι στην κερκίδα.

Ο Τσιτσιπάς έχει ρεύμα στην Ουάσινγκτον και εάν κερδίσει σε λίγες ώρες τον Περ και ανέβει στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης θα είναι για χρόνια το αγαπημένο του τουρνουά!

. @StefTsitsipas made plenty of time for the fans after the win ❤️ USOpenSeries pic.twitter.com/FP362SXZQM

What would you do to catch a ball from @StefTsitsipas?#USOpenSeries | @CitiOpen pic.twitter.com/grPoRkaO9G

— US Open Tennis (@usopen) August 2, 2019