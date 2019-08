Οι τενίστριες αγαπούν τα σκυλάκια στο Σαν Χοσέ (vids)

Ένα ξεχωριστό τόνο έδωσαν οι διοργανωτές στα παιχνίδια της Πέμπτης στο τουρνουά του Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Στο τουρνουά όπου συμμετέχει η Μαρία Σάκκαρη την παράσταση δεν έκλεψαν οι τενίστριες αλλά τα σκυλάκια που είχαν μαζί τους στην είσοδο τους στο κορτ.

Η Μέρτενς, η Ανισίμοβα, η Μπρέγκλε και η Αν εμφανίστηκαν με τα όμορφα σκυλάκια τους και ξεσήκωσαν τον κόσμο.

Για δείτε:

What would you do.....for Klondike the pup @AnisimovaAmanda #MubadalaSVC pic.twitter.com/5ht4Xw9NDo

Madison Brengle and Zara walk out at the @MubadalaSVC.....but not without a quick detour@DubaiDutyFree #FullOfSurprises pic.twitter.com/KJvusGcLPh

— WTA (@WTA) August 1, 2019