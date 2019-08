Η Γκάουφ συνάντησε την Μισέλ Ομπάμα (pic)

Όταν η Κόκο Γκάουφ κέρδιζε τη μια μετά από την άλλη τις αντιπάλους της στο Wimbledon η Μισέλ Ομπάμα την είχε συγχαρεί δημόσια για τις επιτυχίες της.

Η 15χρόνη τενίστρια που έφτασε έως τον 4ο γύρο στο Grand Slam είχε ... τρελαθεί με τα καλά λόγια της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ και είχε εκφράσει την επιθυμία να την γνωρίσει τονίζοντας πως είναι το είδωλο της.

Έτσι και έγινε! Η Κόκο δέχτηκε πρόσκληση και επισκέφτηκε την Μισέλ Ομπάμα για να την συναντήσει και να την ακούσει.

Η Μισέλ Ομπάμα είχε ένα δώρο, την αυτοβιογραφία της μ' ένα αυτόγραφο για την 15χρόνη, και η Κόκο είχε μια ρακέτα με την υπογραφή της για την γυναίκα που θαυμάζει.

Μετά έγραψαν και οι δυο στα social media. Η πρώην πρώτη κυρία για την επόμενη γενιά που έφτασε η ώρα της και η τενίστρια για το είδωλο της που επιτέλους το συνάντησε!

Thrilled to visit with @CocoGauff today—a wonderful young woman who’s showing us that we don’t have to wait to see what the next generation can do. pic.twitter.com/zoVyp4PScA

— Michelle Obama (@MichelleObama) August 1, 2019