Μπορεί να μην έπιασε την απόδοση που ήθελε στον αγώνα με την Χίμπι (Ιαπωνία) αλλά πήρε το εισιτήριο για τους "8" στο Σαν Χοσέ.

Η Σάκκαρη είχε πολλά λάθη στο παιχνίδι της και δυσκολεύτηκε να φτάσει στη νίκη.

Έδειξε όμως σε πολλά σημεία του αγώνα την κλάση της με φοβερά χτυπήματα.

Ένα από αυτά είναι και το passing shot που έβγαλε με το backhand που άφησε "άγαλμα" την τενίστρια από την Ιαπωνία.

This backhand pass by @MariaSakkari was out of this @MubadalaSVC #ShotOfTheDay pic.twitter.com/TeRlhZEURi

— WTA (@WTA) August 1, 2019