Citi Open: Απέκλεισε την Κις η 17χρόνη Μπαπτίστ (vid)

Εκτός συνέχειας από τον γύρο των "32" έμεινε η Μάντιστον Κις στο Citi Open.

H έμπειρη Αμερικανίδα τενίστρια που έπαιξε το 2017 στον τελικό του US Open και είχε φτάσει έως το Νο7 στην παγκόσμια κατάταξη ηττήθηκε με 7-6 (4), 6-2 από την συμπατριώτισσα Χέλεϊ Μπαπτίστ.

Η 17χρόνη τενίστρια είναι γεννημένη στην Ουάσινγκτον όπου διεξάγεται το τουρνουά και είναι πλέον το πρόσωπο της ημέρας στην πρωτεύουσα!

Επόμενος αντίπαλος της θα είναι η Κριστίνα Μλαντένοβιτς.

H Μπαπτίστ είναι στο Νο283 και συμμετείχε με κάρτα ελευθέρας στο τουρνουά. Το ματς με την Κις ήταν η πρεμιέρα της σε τουρνουά WTA και συνδυάστηκε με νίκη.

On her WTA main draw debut, 17-year-old wildcard Hailey Baptiste takes the opening set from Madison Keys, 7-6(4)! #CO19 pic.twitter.com/J3tx49dIUZ

— WTA (@WTA) July 30, 2019