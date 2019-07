Πόλος έλξης στην Ουάσινγκτον ο Τσιτσιπάς (vid)

Χαμός σε κάθε προπόνηση του Στέφανου Τσιτσιπά στο Citi Open στην Ουάσινγκτον.

Ο Στέφανος είναι στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης, είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα του τουρνουά και από τα ανερχόμενα αστέρια του τένις, και στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ μετά από κάθε προπόνηση του τον περιμένουν φαν για αυτόγραφα και φωτογραφίες.

Βοήθησε φυσικά και το... ζευγάρωμα του με τον Νικ Κύργιο που "ανέβασε" και άλλο την δημοτικότητα του.

After his practice, @StefTsitsipas made plenty of time for the fans.

Good guy pic.twitter.com/XARPIy8g0C

— US Open Tennis (@usopen) July 31, 2019