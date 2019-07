Βελγίδες τενίστριες φιλήθηκαν με πάθος μετά τον αγώνα τους (vid&pics)

Είναι σε σχέση και δεν το κρύβουν. Είναι μαζί τρία χρόνια και το διασκεδάζουν.

Γυρίζουν τον κόσμο παίζοντας τένις σε απλό και διπλό ως ζευγάρι, ε και καμια φορά παίζουν και αντίπαλες!

Αυτό έγινε και στο τουρνουά της Καρσλρούης. Η Άλισον Φαν Ούιτβαντσκ κέρδισε με 6-4, 1-6, 6-1 την σύντροφο της Γρκιτ Μίνεν και μετά από τη νίκη της έσπευσε να την αγαλιάσει, να την παρηγορήσει και να την φιλήσει στο στόμα!

Οι δυο Βελγίδες δεν κρύβουν τον έρωτα τους και είναι περήφανες για τη σχέση τους. Μάλιστα προσπαθούν να προτρέψουν και άλλους αθλητές και αθλήτριες να το "φωνάξουν" και να σπάσουν τα ταμπού.

Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που φιλήθηκαν μέσα στο κορτ! Η μια πάντως στηρίζει και ως .... προπονήτρια την άλλη όταν δεν έχει κάποιο παιχνίδι

Αξίζει να θυμίσουμε ότι την Ούιτβαντσκ είχε κερδίσει στη Ραμπάτ η Σάκκαρη και είχε προκριθεί στον τελικό όπου και πήρε τον πρώτο της τίτλο.

This exchange at the net between @AlisonVanU and @GreetMinnen97 is so freaking cute #liquimolyopen pic.twitter.com/hSMpXhN9Mq

Special thanks to my love Greet for being my biggest fan And to my whole family: mom/dad/Sean and Brett (brothers) for helping me next to the court and supporting me through everything. See you next year(2/2)#filatennis #thermaecom #ford #abautomotivevilvoordebrussels pic.twitter.com/EC5hT1CZTI

— Alison Van Uytvanck (@AlisonVanU) July 10, 2018