Τσιτσιπάς/Κύργιος: Ηττήθηκαν από τους κορυφαίους στο Citi Open(vid)

Οι νικητές στο διπλούν του Wimbledon και νούμερο 1 της κατάταξης Καμπάλ και Φάρα νίκησαν τους Τσιτσιπά/Κύργιο και τους απέκλεισαν στο 2ο γύρο του Citi Open στην Ουάσινγκτον.

Ο Κύργιος θα παίξει τα ξημερώματα της Τετάρτης, περίπου στις 03:30 με 04:00 ώρα Ελλάδας, με τον Τάι-Σον Κβιατκόφσκι, για τον 1ο γύρο του τουρνουά.

Ο Τσιτσιπάς θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του την επόμενη μέρα, είτε το βράδυ της Τετάρτης είτε τα ξημερώματα της Πέμπτης, αντιμετωπίζοντας τον Αμερικανό Tommy Paul για τον 2ο γύρο, όπου ο Έλληνας τενίστας έχει προκριθεί απευθείας με bye, αφού βρίσκεται στο Νο. 1 του ταμπλό.

Too. Good.

World No.1 duo of @juanscabal and @RobertFarah_ get past Kyrgios and Tsitsipas in a spirited encounter, 6-3 3-6 10-5. #CO19 pic.twitter.com/2ukzvpFlEq

— Tennis TV (@TennisTV) July 30, 2019