Τον τίτλο που κέρδισε το 2018 θα υπερασπιστεί την Κυριακή στο Hamburg Open (500) o Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

Ο Γεωργιανός τενίστας απέκλεισε μετά από 3 ώρες και 7 λεπτά στον ημιτελικό με 6-4, 4-6, 7-6 (5) το Νο5 του κόσμου και Νο2 του ταμπλό Αλεξάντερ Ζβέρεφ και είναι στον τελικό.

Εκεί θ' αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Ρούμπλεφ-Μπούστα που είναι σε εξέλιξη.

Ο Ζβέρεφ δεν τα κατάφερε ξανά στην πατρίδα του και αποκλείστηκε μια ημέρα και ένα γύρο μετά από το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, Ντομινίκ Τιμ.

One of the matches of the year in Hamburg

After 3 hours & 7 minutes, Nikoloz Basilashvili returns to the #HamburgOpen final

@TennisTV | @hamburgopen pic.twitter.com/TISq6UcXDN

— ATP Tour (@ATP_Tour) July 27, 2019