Hamburg Open: Αποκλείστηκε ο Τιμ συνεχίζει ο Ζβέρεφ (vids)

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ έκοψε τον δρόμο για τον τίτλο στο τουρνουά στο Αμβούργο στον Ντομινίκ Τιμ.

Ο Ρώσος κέρδισε με 7-6 (3), 7-6 (5) τον Αυστριακό που είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, φιναλίστ του Roland Garros 2019 αλλά και Νο1 στο ταμπλό.

Ο Ρούμπλεφ θα συνεχίσει στα ημιτελικά και θα παίξει το Σάββατο με τον Πάμπλο Καρένο Μπούστα.

Με ανατροπή ο Ισπανός Μπούστα κέρδισε με 3-6, 6-2, 7-6 (4) το Νο10 του κόσμου τον Ιταλό Φάμπιο Φονίνι και πήρε το εισιτήριο για τους "4".

Στον άλλο προημιτελικό ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν έπεσε θύμα έκπληξης. Ο Γερμανός που είναι στο Νο2 του ταμπλό και στο Νο5 στην παγκόσμια κατάταξη κέρδισε με 2-6, 7-5, 6-2 τον Φιλίπ Κραϊνοβιτς και προκρίθηκε στον ημιτελικό.

Εκεί θα "συναντήσει" τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

