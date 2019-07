Hamburg Open: Στα προημιτελικά ο Ζβέρεφ (vid)

Μετά από τον Ντομινίκ Τιμ και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Hamburg Open.

Ο Γερμανός κέρδισε την Πέμπτη με 6-4, 7-6 (2) τον Ντελμπόνις και θα παίξει στα προημιτελικά της Παρασκευής με τον Φιλίπ Κραϊνοβιτς.

Ο Τιμ από την πλευρά του θα ψάξει το εισιτήριο για τους "4" απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ.

The man can play some serious tennis

Alexander Zverev is into the quarters in Hamburg

@TennisTV | @hamburgopen pic.twitter.com/AA2HOzzgbX

— ATP Tour (@ATP_Tour) July 25, 2019