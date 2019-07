Η Ναόμι Οσάκα παίζει και μπέιζμπολ! (vid)

Αντίστροφα μετράει για τη συμμετοχή της στο US Open η Ναόμι Οσάκα.

Η Ιαπωνέζα τενίστρια ξεκίνησε καλά τη χρονιά με τίτλο στο Australian Open αλλά δεν τα πήγε όπως ήθελε στη συνέχεια στο Roland Garros και το Wimbledon.

Πέρσι είχε κερδίσει το US Open και έχει να υπερασπιστεί φέτος στη Νέα Υόρκη τους βαθμούς και την φήμη της.

Η Ναόμι δεν έχει εισέλθει ακόμη σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς και έτσι αποδέχτηκε την πρόσκληση των LA Dodgers για να παίξει ... μπέιζμπολ.

Αποθεώθηκε από το κοινό και έδειξε πως χάρηκε το...χτύπημα της που ήταν το πρώτο της σεζόν!

Τον χειμώνα πάντως είχε έρθει σ' επαφή και με το NBA και είχε φωτογραφηθεί και με τον ΛεΜπρον Τζέιμς!

@Naomi_Osaka_'s first pitch at Dodger Stadium was

@Dodgers#大坂なおみ pic.twitter.com/dZnhBeALMt

— WTA (@WTA) July 25, 2019