Με το δεξί στο Αμβούργο ο Ζβέρεφ (vids)

Το εισιτήριο για τους "16" του Hamburg Open πήρε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης ξεκίνησε τους αγώνες του στο χωμάτινο και φημισμένο τουρνουά ATP 500 με νίκη 6-4, 6-2 επί του Νίκολας Τζάρι και συνεχίζει...

Οι αγώνες του τουρνουά μεταδίδονται από τα κανάλια Cosmote Sport.

Hot start in Hamburg for Alexander Zverev The No. 2 seed moves past Jarry 6-4, 6-2 to reach the @TennisTV | @hamburgopen pic.twitter.com/91isVQB0Kf — ATP Tour (@ATP_Tour) July 23, 2019

Zverev’s BACK in Hamburg Can the German No. 1 get past Jarry at the @hamburgopen? pic.twitter.com/38WirXDEas — ATP Tour (@ATP_Tour) July 23, 2019