«Έφυγε» από τη ζωή ο Πίτερ ΜακΝαμάρα (pics&vid)

Χτυπημένος από την επάρατη νόσο "'έφυγε" από τη ζωή την 20η Ιουλίου 2019 σε ηλικία 64 ετών ο πρώην τενίστας και προπονητής Πίτερ ΜακΝαμάρα.

Είχε γεννηθεί την 5η Ιουλίου 1955 στην Μελβούρνη και ξεκίνησε από μικρός να παίζει τένις.

Το 1983 έφτασε στο Νο7 του κόσμου ενώ στην καριέρα του κέρδισε 5 τίτλους. Σε Grand Slam η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν ο ημιτελικός του 1980 στο Australian Open.

Στο διπλό έπαιξε σε 5 τελικούς Grand Slam και κέρδισε 3 τίτλους. Το 1979 το Australian Open και το 1980 και 1982 το Wimbledon. Στο διπλό έφτασε έως το Νο3 στην παγκόσμια κατάταξη.

Υπήρξε προπονητής του Μαρκ Φιλιππούση, του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και της Γουάνγκ Ξιανγκ.

Rest in peace, Peter McNamara.

Among many things, he was an excellent coach. Enjoyed his OCCs with Wang last year. pic.twitter.com/xn8GsDyiXc

