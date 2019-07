Η Σερένα "κέρδισε" τον Ρονάλντο και την Σαράποβα σε βραβεία μόδας (pic)

Το περιοδικό «Sports Illustrated» για 4η συνεχή χρονιά ανέδειξε με την βοήθεια ειδικών της μόδας στις ΗΠΑ τους πιο καλοντυμένους αθλητές και αθλήτριες.

Για το 2019 το βραβείο κέρδισε η Σερένα Ουίλιαμς η οποία έγινε και εξώφυλλο στο περιοδικό.

Η Σερένα "κέρδισε" μεταξύ άλλων την Σαράποβα, τον Ρονάλντο, τον Χάρντεν , τον Λούις Χάμιλτον, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τον Νέιμαρ και άλλους.

Για την Αμερικανίδα τενίστρια όλα στη ζωή της είναι τένις και μόδα όπως δήλωσε.

2019's most fashionable athlete: @serenawilliams.

Find out what other tennis s were featured in @SInow's #Fashionable50 list. https://t.co/bOPKvQvWyS pic.twitter.com/QX9x3N40PD

— US Open Tennis (@usopen) July 18, 2019