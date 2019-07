Φέντερερ, Ναδάλ και Μπιλ Γκέιτς θα παίξουν τένις στο Κέιπ Τάουν (pic)

Φέντερερ και Ναδάλ μαζί για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το Federer Foundation διοργανώνει για την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 την "συνάντηση" των δυο μύθων σ' ενα κορτ στο Κέιπ Τάουν.

Ο Φέντερερ κάλεσε τον φίλο του και συναθλητή του Ναδάλ για να παίξει για τα παιδιά της Αφρικής στον τόπο που γεννήθηκε η μητέρα του.

Στο διπλό που θα διεξαχθεί ο Φέντερερ θα έχει ως παρτενέρ τον ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς και ο Ναδάλ τον Νοτιοαφρικανό κωμικό Τρεβόρ Νοά.

Φυσικά αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξουν αντίπαλοι οι δυο άσοι για καλό σκοπό αλλά ούτε και η πρώτη για το δίδυμο Φέντερερ-Γκέιτς.

Το event θα φιλοξενηθεί στο Cape Town Stadium το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο Μουντιάλ του 2010 και έχει χωρητικότητα 55.000 θεατών.

— Roger Federer Fdn (@rogerfedererfdn) July 4, 2019