Πριν από λίγους μήνες τον είχα συναντήσει όταν έπαιζε τουρνουά στις ΗΠΑ. Είχε φωτογραφηγθεί μαζί του και είχε ενθουσιαστεί για την γνωριμία της με τον Γιάννη.

Στην πιο σπουδαία ημέρα της ζωής του, ως την επόμενη, δεν θα μπορούσε να μην τον συγχαρεί και του ευχηθεί.

Η Μαρία Σάκκαρη έστειλε το δικό της μήνυμα στον Αντετοκούμπο για το βραβείο του MVP της χρονιάς στο ΝΒΑ γράφοντας με δικά του λόγια...

«Να θέλεις πάντα περισσότερα, αλλά να μην είσαι άπληστος», μότο του αιώνα», έγραψε στο twιtτer η Σάκκαρη κοινοποιώντας ανάρτηση του Bleacher Report για τον Γιάννη.

“Always want more but never be greedy” (motto of the century) https://t.co/FgGJQzXwYn

— Maria Sakkari (@mariasakkari) June 25, 2019